إيرانيات يحطمن أرقاما قياسية في ألعاب القوى

العالم - إيران

وخلال مسابقات ألعاب القوى الدولية التي أقيمت في أرضروم، التركية، حطمت حميدة إسماعيل نجاد الرقم القياسي الوطني الإيراني متربعة على المركز الأول سباق 100 متر.

وسجل إسماعيل نجاد وقتا قدره 11.43 ثانية في هذا السباق، مسجلة الرقم القياسي الوطني لهذا الحدث أي 11.44 ثانية والذي كان بحوزة فرزانه فصيحي.

كما وحتلت العدائة الإيرانية شهلا محمودي المركز الأول في مسابقة ألعاب القوى الدولية التركية من خلال مشاركتها في سباق 400 متر حواجز، وسجلت زمنا قدره 59.49 ثانية محطمة به الرقم القياسي الوطني.

وكان الرقم القياسي السابق لهذه المادة بزمن قدره 59.91 ثانية يخص محمودي نفسها.