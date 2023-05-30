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إيرانيات يحطمن أرقاما قياسية في ألعاب القوى

إيرانيات يحطمن أرقاما قياسية في ألعاب القوى
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

حطمت كل من حميدة إسماعيل نجاد وشهلا محمودي الأرقام القياسية الوطنية في سباقي 100 و400 متر، وذلك في مسابقات ألعاب القوى الدولية في أرضروم التركية.

العالم - إيران

وخلال مسابقات ألعاب القوى الدولية التي أقيمت في أرضروم، التركية، حطمت حميدة إسماعيل نجاد الرقم القياسي الوطني الإيراني متربعة على المركز الأول سباق 100 متر.

وسجل إسماعيل نجاد وقتا قدره 11.43 ثانية في هذا السباق، مسجلة الرقم القياسي الوطني لهذا الحدث أي 11.44 ثانية والذي كان بحوزة فرزانه فصيحي.

كما وحتلت العدائة الإيرانية شهلا محمودي المركز الأول في مسابقة ألعاب القوى الدولية التركية من خلال مشاركتها في سباق 400 متر حواجز، وسجلت زمنا قدره 59.49 ثانية محطمة به الرقم القياسي الوطني.

وكان الرقم القياسي السابق لهذه المادة بزمن قدره 59.91 ثانية يخص محمودي نفسها.

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إيرانيات يحطمن أرقاما قياسية في ألعاب القوى

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