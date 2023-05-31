الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل فلسطينيا

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة شهاب عن مصادر محلية، ان “قوات الاحتلال اقتحمت قرية عصيرة القبلية، وشرعت في دهم منازل المواطنين وتخريب محتوياتها”.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح منازل المواطنين، وشرعت في إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأسفر إطلاق قنابل الغاز عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق تم معالجتهم ميدانيًا مِن قِبل الطواقم الطبية.

وبحسب مصادر عائلية، فقد اعتقل الاحتلال المواطن الفلسطيني سليم إبراهيم الجنيدي، بعد دهم منزله في منطقة الجنيد غرب المدينة. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تُظهر الدمار والخراب الذي أحدثه قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جالود جنوب مدينة نابلس.