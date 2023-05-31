شاهد.. 15 شهيد وجريح في عدوان اسرائيلي علی لبنان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من بيروت ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة نشرت بياناً حملت فيه الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية هذا الاعتداء الشنيع واعتبرت ان هذه الغارة تندرج في اطار التخبط الذي يعيشه الاحتلال الاسرائيلي ومحاولة نقل المعركة الی الخارج هروباً من المأزق الذي يعيشه علی المستوی الداخلي.

وقال مراسل لأحد القنوات العبرية ان اسرائيل تتملص من هذه العملية وتدعي بأن ما حصل هو عبارة عن حادث داخلي حصل اثر انفجار معين. وهذا ما يدل علی تخبط الاحتلال في هذا المجال.

وتعتبر هذه الغارة الاسرائيلية خرقاً للسيادة اللبنانية وتأتي بعد الخطاب الاخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي أكد فيه ان أي اعتداء علی المراكز الفلسطينية في لبنان يعتبر خرقاً للسيادة اللبنانية. ويعتبر هذا العدوان، خرقاً لقرار 1701 وقواعد الاشتباك والخطوط الحمر.