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قاليباف يؤكد ضرورة استخدام طاقات الشباب لتطوير اقتصاد البلاد

قاليباف يؤكد ضرورة استخدام طاقات الشباب لتطوير اقتصاد البلاد
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف ضرورة استخدام طاقات وقدرات الشباب ومنح الفرصة للشباب المتعلم والشعب لتطوير اقتصاد البلاد.

العالم - ايران

يتبع....

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