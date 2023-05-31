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دول عربية تشارك في ممر شمال– جنوب لربط روسيا بالخليج الفارسي

دول عربية تشارك في ممر شمال– جنوب لربط روسيا بالخليج الفارسي
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس دائرة آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا في منظمة التنمية التجارية في ايران "رحمة الله خرمالي" ان دولا عربية جارة قد اعلنت رغبتها في التعاون في انشاء ممر شمال – جنوب (الذي يربط روسيا والدول الاوراسية بمنطقة الخليج الفارسي) وذلك خلال اجتماع عقد مؤخرا في مدينة قازان الروسية، ما يؤدي الى جعل ايران محطة للمواصلات في المنطقة.

العالم - إيران

وقال خرمالي في تصريحات صحفية نشرت اليوم الاربعاء انه نظرا للحجم الكبير لهذا المشروع فمن المتوقع ان يستغرق اكمال هذا الممر نحو 3 سنوات.

كما اشار خرمالي الى مشروع الربط السككي بين مدينتي رشت وآستارا الايرانيتين ضمن ممر شمال – جنوب قائلا ان الرئيسين الايراني والروسي اتفقا على التمويل المالي المشترك لبناء هذا الخط السككي الذي سيساهم حتما في زيادة ترانزيت السلع من روسيا الى دول الخليج الفارسي وباقي الدول في الشرق.

ونوه خرمالي ايضا الى العلاقات المصرفية بين ايران وروسيا قائلا ان ثاني اكبر مصرف روسي سيفتتح قريبا مكتب تمثيل له في ايران كما ان البلدين قررا استخدام العملتين المحليتين في التبادل التجاري بينهما الى جانب عمليات نقل الاموال بينهما ، وهذا بالاضافة الى الاستفادة من وجود فروع لمصارف روسية موجودة في دولة ثالثة لتسهيل التبادل المالي بين البلدين ما يسهل عمل التجار في نقل الاموال.

وتوقع خرمالي ايضا ان تبلغ قيمة الصادرات الايرانية غير النفطية الى روسيا خلال العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس) نحو مليار دولار.

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