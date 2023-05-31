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الكشف عن وزن زعيم كوريا الشمالية.. وعلاقته بالنوم!

الكشف عن وزن زعيم كوريا الشمالية.. وعلاقته بالنوم!
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

نقل نواب بالبرلمان عن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن التقديرات تشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعاني من اضطرابات النوم ويبلغ وزنه حوالي 140 كيلوغراما.

العالم- اسيا والباسيفيك

وقدم مدير جهاز الاستخبارات الوطني كيم كيو هيون هذا التقرير، اليوم الأربعاء، في إحاطة للجنة الاستخبارات البرلمانية، وفقا لأعضاء اللجنة البارزين من الحزب الحاكم والمعارض.

وصرح النائب يو سانغ بوم من حزب سلطة الشعب الحاكم للصحفيين بعد الجلسة المغلقة: "استنادا إلى حقيقة أن السلطات الكورية الشمالية تعمل على جمع أحدث المعلومات الطبية، بما في ذلك بعض الأدوية مثل "زولبيديم"، لعلاج الأرق لدى كبار المسؤولين في الخارج في أبريل، تقدر وكالة الاستخبارات الوطنية أن "كيم" يعاني من اضطرابات نوم كبيرة".

وقال إن وكالة الاستخبارات الوطنية ذكرت أيضا أنها تراقب عن كثب احتمال وقوع "كيم" في حلقة مفرغة من الاعتماد بدرجة أكبر على الكحول والنيكوتين ومعاناته من الأرق المتفاقم، حيث إن الشمال يستورد كميات كبيرة من السجائر الأجنبية والوجبات الخفيفة عالية الجودة.

وذكرت الوكالة أيضا: "كان كيم يبدو متعبا للغاية مع وجود دوائر سوداء ملحوظة تحت عينيه أثناء ظهوره في 16 مايو"، كما أن تحليلا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لبعض صوره الأخيرة قدرت وزنه بحوالي 140 كجم، كما قال "يو".

ونقل النائب عن مدير وكالة الاستخبارات قوله: "منذ نهاية العام الماضي، لوحظت خدوش وكدمات باستمرار على يدي وذراعي كيم، والتي يشتبه في أنها مزيج من الحساسية والتهاب الجلد الناجم عن الإجهاد".

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