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مسيّرة اوكرانية تقصف مصفاة نفط ومقاطعة روسية، وهذا ما حصل!

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

مرة اخرى تتعرض مقاطعة بيلجورود الروسية الى قصف أوكراني حيث اعلن حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف عن ألحاق شظايا قذائف مدفعية أضرارا بسيارة وجزء من الطريق كاشفا عن أعطال في خطوط الكهرباء وفيما اعرب الكرملين عن قلقه من عمليات القصف التي تطال مقاطعة بيلغورود انطلاقا من منطقة خاركيف الاوكرانية.

تعرضت ايضا مصفاة نفط روسية في منطقة كراسنودار جنوبي البلاد للقصف ما ادى الى اندلاع النيران فيها وقالت السلطات الروسية إن طائرة مسيَّرة هي السبب المحتمل في استهداف المصفاة يأتي هذا بعد يوم من هجوم جوي اوكراني واسع تم بواسطة عشرات الطائرات المسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومانطق اخرى.

اما في اوديسا اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف عن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية، مضيفا ان سفينة الانزال كانت في مرسى السفن بميناء أوديسا لحظة استهدافها واصيبت بأسلحة عالية الدقة، هذا فيما اعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية أن بحريتها لن تفصح عن أي معلومات تخص خسائر الحرب.

سياسيا أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،امام منتدى غلوبسيك في براتيسلافا، ان حلف شمالِ الاطلسي كان في حالة موت سريري في عامِ الفين وتسعة عشر، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ايقظه في حرب أوكرانيا. واضاف ان الناتو يريد اليوم مساعدة أوكرانيا بكلِ الوسائل للقيامِ بهجومٍ مضادٍ وفعال.

وقال ماكرون: "أوكرانيا اليوم تحمي أوروبا وهي مجهزة بمعدات عسكرية كبرى لدرجة أنه من مصلحة الغرب أن تكون لديها ضمانات أمنية موثوقة معنا في إطار متعدد الأطراف. وروسيا ستبقى روسيا مع نفس الحدود ويجب ان نبني فضاءاً يتيح لنا التعايش بأكثر الطرق سلمية، بدون أي سذاجة مع روسيا الغد".

تصريحات ماكرون يرى فيها المراقبون انها تخوف من حصول كييف على اسلحة حديثة، بالاضافة الى نيته الحوار مع موسكو لايجاد مساحة للتفاهم مع جيرانها الاوروبيين الذين يجب عليهم عدم الانخراط في اي صراع ضدها مستقبلا.

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