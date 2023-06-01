باشينيان وعلييف يخططان اجتماعا بمشاركة رؤساء ألمانيا وفرنسا ومجلس أوروبا

العالم- أسيا والباسفيك

وأفادت وكالة "اسبوتنيك" الروسية بأنه سيشارك في هذا الاجتماع رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل، المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وسيصبح لقاء باشينيان وعلييف في حي بولبواكا الذي يبعد 45 كيلومتراً عن عاصمة مولدوفا كيشيناو، ثالث لقاء خلال شهر. فقد أجرى الزعيمان قبل ذلك مفاوضات في 14 مايو ببروكسل بمشاركة ميشيل، وفي 25 مايو في موسكو بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومحور النقاش هو مشروع اتفاق السلام، ترسيم الحدود وفتح الطرق الإقليمية.

وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في قره باغ؛ دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ونص إعلان وقف إطلاق النار، على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.