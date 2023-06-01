روسيا وبيلاروس تشرعان بتصنيع منظومة ليزر فائقة القدرة ومضادة للدرونات

العالم- روسيا

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن شركة بيلاروسية تساهم في المشروع.

وقالت إن قدرة المنظومة المخطط لتحقيقها هي 100 كيلوواط. وسيتم الكشف عن أول نموذج تجريبي نهاية عام 2023.

وقال ناطق باسم الشركة البيلاروسية:" لدينا مشروع مشترك مع معهديْن روسييْن للبحوث العلمية. والغاية منه هي تصميم منظومة قوية ومُتقنة تستخدم أشعة الليزر لمكافحة المسيّرات الجوية. والمقصود بالأمر هو تدمير الدرونات على مسافة عشرات الكيلومترات".

وأوضح أن برنامج التعاون سيستغرق عاميْن، وهذه الفترة كافية لإنجاز المشروع وتقديم منظومة جاهزة للإنتاج الصناعي المتسلسل.