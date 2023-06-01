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وزير الخارجية الايراني يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفيري الهند وبنغلادش الجديدين

وزير الخارجية الايراني يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفيري الهند وبنغلادش الجديدين
الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

تسلم وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، نسخة من اوراق اعتماد سفيري الهند وبنغلادش الجديدين المعتمدين لدى طهران.

العالم - ايران

وقدم كل من سفير الهند الجديد، رودرا غاوراو شرست، وسفير بنغلادش الجديد، منجورول كریم خان تشودري، نسخة من اوراق اعتمادهما، يوم الاربعاء، الى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان.

واستقبل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، في مقر وزارة الخارجية بطهران، السفير الهندي الجديد رودرا غاوراو شرست، وتسلم منه نسخة من اوراق اعتماده.

وفي لقاء منفصل، استقبل امير عبداللهيان، السفير البنغلادشي الجديد في الجمهورية الاسلامية الايرانية، منجورول كريم خا تشودري، وتسلم منه نسخة من اوراق اعتماده.

الجدير بالذكر، ان الحكومة الجديدة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، برئاسة آية الله ابراهيم رئيسي، تولي اهمية خاصة لتنمية العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة وخاصة دول آسيا، وقد شهدت العلاقات الايرانية مع هذه الدول طفرة نوعية منذ بدء مهام حكومة رئيسي. بما الاتفاق مع المملكة العربية السعودية لاسئناف العلاقات.

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