طريقة هندية لاستعادة الهاتف بعد الوقوع في الماء

راجيش فيشواس أحد المسؤولين في مفتشية الغذاء في الهند، أوقع هاتفه في المياه أثناء التقاطه صورة سيلفي عند سد خركتا في ولاية تشها تيسغاره وسط البلاد. وما فعله بكل بساطة، هو إفراغ السد من المياه لاستعادة الهاتف. كل هذا وفي الاخير وجد أن هاتفه لن يعمل مجددا.

هذه الحادثة حظيت بتعليقات ساخرة ومنتقدة كثيرة على مواقع التواصل، فقد علق "عبد المحسن المقرن":"الحمدلله أن جواله ماطاح في البحر.. حصل علی الهاتف لكنه لم يعمل لأنه كان مشبعاً بالمياه".

وسخر "محمد غازي" من الموضوع کاتباً:"كان غواص جابه وانتهينا".

أما علي" فغرد معلقا:"هاي الشخصيات كيف تمسك مناصب وتأمن على شعب".