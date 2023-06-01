الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣
١٠:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان يصل الى كيب تاون للمشاركة في اجتماع بريكس

امير عبداللهيان يصل الى كيب تاون للمشاركة في اجتماع بريكس
الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، قبل قليل، الى مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا التي تستضيف اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجموعة "بريكس" اليوم الخميس.

العالم - ايران

وكانت وزيرة خارجية جنوب افريقيا السيدة "نالدي بالدور"، قد وجهت دعوة الى نظيرها الايراني لحضور اعمال هذا الاجتماع.

اجتماع بريكس المقام حاليا في كيب تاون (ثالث أكبر مدن جنوب أفريقيا من حيث عدد السكان)، يتيح فرصا مواتية لوضع الخطط المستقبلية بشان انضمام ايران الى هذه المجموعة الاقتصادية، والتي تضم نصف العدد السكاني على مستوى العالم، وايضا عقد اللقاءات والمشاورات الثنائية من اجل تسهيل هذه العملية.

وكانت وزيرة خارجية جنوب افريقيا قد وجهت دعوة الى 15 وزير خارجية لدى مختلف البلدان، للمشاركة في اجتماع بريكس؛ متطلعة بان يتوصل هؤلاء الوزراء الى اليات مناسبة للتعاطي مع التطورات الاقليمية والدولية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يتوجه الى جنوب افريقيا للمشاركة في اجتماع "اصدقاء بريكس"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الداخلية : العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي رصينة ومستديمة

موسكو: واشنطن تتجسس على الدبلوماسيين الأجانب في روسيا عبر هواتف أي فون

وزراء خارجية أوروبيون يؤكدون عدم إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو الآن

امير عبداللهيان يصل الى كيب تاون للمشاركة في اجتماع بريكس

روسيا تعارض انضمام دول فرضت عقوبات ضدها إلى مجموعة بريكس

المقداد يصل بغداد السبت المقبل في زيارة رسمية