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موسكو: واشنطن تتجسس على الدبلوماسيين الأجانب في روسيا عبر هواتف أي فون

موسكو: واشنطن تتجسس على الدبلوماسيين الأجانب في روسيا عبر هواتف أي فون
الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن الولايات المتحدة تتجسس على الدبلوماسيين الأجانب في روسيا، عبر اختراق هواتف "أي فون".

العالم- روسيا

ووفق وكالة "سبوتنيك" وقال الأمن الفيدرالي، في بيان اليوم الخميس: إنه تم الكشف عن عملية استخباراتية قامت بها الاستخبارات الأمريكية باستخدام أجهزة "أبل" المحمولة.

وتابع البيان: "في سياق ضمان أمن البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية الروسية، تم تحديد الحالات الشاذة فقط لمستخدمي هواتف "أي فون" المحمولة والتي تنتج عن تشغيل برامج ضارة غير معروفة سابقا باستخدام ثغرات البرامج التي توفرها الشركة المصنعة".

وذكر البيان أنه تم الكشف عن تعرض "آلاف الهواتف من هذه العلامة التجارية" لاختراقات، مضيفا في الوقت نفسه، بالإضافة إلى المشتركين المحليين، تم الكشف عن إصابة الأرقام الأجنبية والمشتركين الذين يستخدمون البطاقات الذكية المسجلة لدى البعثات الدبلوماسية والسفارات في روسيا، بما في ذلك دول الناتو وفضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي، وكذلك فلسطين المحتلة، وسوريا والصين.

ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي، فإن المعلومات الواردة تشير إلى "تعاون وثيق بين شركة "أبل" والاستخبارات الأمريكية ولا سيما وكالة الأمن القومي الأمريكي.

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