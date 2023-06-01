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هكذا وجه الامام الخميني (قدس سره) البوصلة نحو فلسطين لتحرر

الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس تجمع علماء الولاية جاسم الجزائري، إن #الامام_الخميني (قدس سره) اراد من خلال توجيه البوصلة نحو المسجد الاقصى المبارك ان يتحد العالم الاسلامي من اجل تحرير الاراضي المحتلة، من يد الاحتلال الغاصب.

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