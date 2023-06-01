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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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وزير الخارجية الإيراني: حجم تبادلنا التجاري مع سلطنة عمان ارتفع الى أكثر من الضعفين
وزير الخارجية الإيراني: زيارة سلطان عمان الى طهران الهدف الأساسي منها هو أنها تأتي ردا على زيارة الرئيس رئيسي الى مسقط العام الماضي
وزير الخارجية الإيراني: محادثات حق إيران بالمياه في نهر هيرمند مع الجانب الأفغاني توشك على تحقيق نتائجها
الخارجية الروسية: الهدف من هجوم الطائرات المسيرة على موسكو تخويف السكان وإثبات رعاة كييف قدرتهم على مواصلة المواجهة مع روسيا
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد بين طهران والقاهرة أي مشكلة ثنائية وايران ترحب بأي مبادرة لتطوير العلاقات مع مصر بما يلبي مصالح كلا الجانبين
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد بين طهران والقاهرة أي مشكلة ثنائية وايران ترحب بأي مبادرة لتطوير العلاقات مع مصر بما يلبي مصالح كلا الجانبين
وزير الخارجية الإيراني: في النظام العالمي الجديد عندما يتم بحث أي موضوع مهم فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست بغائبة عنه
وزير الخارجية الإيراني: عضويت إيران في منظمة شنغهاي ستحسم الشهر المقبل
وزير الخارجية الإيراني: في النظام العالمي الجديد عندما يتم بحث أي موضوع مهم فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست بغائبة عنه
الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.