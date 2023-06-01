آخر تفاصيل استنفار الجيش اللبناني إثر تقدم قوات إسرائيلية قرب الحدود

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا أن الجيش اللبناني قام بنصب خيمة في هذه المنطقة للتأكيد على لبنانية هذه النقطة التي تم الاعتداء عليها من جهة جيش الاحتلال الاسرائيلي، فعمل جيش الاحتلال على استنفار قواته فجلب العشرات من الآليات والجنود في عملية تهديد وتهويل لمواجهة الجيش اللبناني، الا ان الجيش اللبناني اصر على ابقاء هذه النقطة متمسكا بان هذه النقطة لبنانية لا يمكن للعمل فيها.

ولفت مراسلنا الى أن هذا الاطار ياتي في ظل التكامل الذي يحصل في ان هذا الموقف الذي قام به الجيش اللبناني بان هنالك"مقاومة وجيش وشعب" يؤثران في هذه المعادلة وجيش كيان الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن ان يفعل أي شيء في مواجهة هذه الثلاثية باعتبار انه ينطلق من نقاط مغلوطة والاعتداءات واضحة ومفضوحة.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام لبنانية أن وحدات من الجيش اللبناني وضعت آلياتها ومعداتها العسكرية في منطقة جنوب الليطاني، في حال استنفار قصوى، واتخذت مواقع قتالية، ردا على تهديدات جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي بإزالة خيمة كانت قد ركزت في محاذاة الخط الحدودي في محور بسطرة - محور مزارع شبعا. جنوب لبنان.

وكانت قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان قد نقلت عن الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن "الخيمة ركزت داخل المنطقة المحتلة ويجب إزالتها من قبل الجهات المعنية"، في حين يعتبر الجيش اللبناني أن الخيمة ركزت في منطقة لبنانية.

وأفادت مصادر صحفية، بانتشار عشرات الآليات والدبابات المدرعة لجيش الاحتلال على كامل الخط الحدودي لمزارع شبعا، في الوقت الذي تجري فيه قوات "اليونيفيل" اتصالات بين الطرفين للجم حال التوتر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...