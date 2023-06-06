العالم - خاص بالعالم

ضمن جهود حثيثة لأشهر الفرق المسرحية الايرانية، تعرض مسرحية " هفتخان اسفنديار" بصالة الوحدة في العاصمة طهران بحضور جمع كبير من محبي المسرح.

تعود قصة المسرحية الى الشاعر الايراني الشهير فردوسي، تروي رحلة اسفنديار المليئة بالمغامرات لانقاذ شقيقه ويتوجب عليه عبور سبعة بوابات من المخاطر.

المسرح احدى مظاهر التراث الشعبي، لأنه يتضمن المادة المعرفیة والقیم الإنسانیة والعادات القومیة ويشکل حلقة وصل فی سلسلة الحیاة المسرحیة، لذلك فهي ثروة فکریة وثقافیة عظیمة.

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