الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مسرحية"هفتخان" التراثية في صالة الوحدة بطهران

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

صالة الوحدة في طهران تحتضن مسرحية"هفتخان اسفنديار"يقدمها أشهر الفنانين الايرانيين بحضور جمع من محبي المسرح الايراني.

العالم - خاص بالعالم

ضمن جهود حثيثة لأشهر الفرق المسرحية الايرانية، تعرض مسرحية " هفتخان اسفنديار" بصالة الوحدة في العاصمة طهران بحضور جمع كبير من محبي المسرح.

تعود قصة المسرحية الى الشاعر الايراني الشهير فردوسي، تروي رحلة اسفنديار المليئة بالمغامرات لانقاذ شقيقه ويتوجب عليه عبور سبعة بوابات من المخاطر.

المسرح احدى مظاهر التراث الشعبي، لأنه يتضمن المادة المعرفیة والقیم الإنسانیة والعادات القومیة ويشکل حلقة وصل فی سلسلة الحیاة المسرحیة، لذلك فهي ثروة فکریة وثقافیة عظیمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

مفكر فلسطيني يكشف ما عاشه ابان الثورة الاسلامية وتأثيرها على المقاومة

خبير عسكري يكشف عن أهمية الصاروخ الإيراني الجديد الفرط صوتي

إيران تكشف عن صاروخها الفرط صوتي"فتاح"الغير قابل للرصد

كيف ستكون الاهداف ضمن شعاع صاروخ الفرط الصوتي الايراني؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تضارب الأنباء حول مقتل رئيس الاستخبارات الأوكرانية بضربة روسية

قرار السعودية خفض إنتاج النفط يثير مخاوف واشنطن..الأمن القومي الأمريكي يعلق!

بالصور.. إفتتاح مركز تنمية استثمارات وتبادل تجاري بين محافظة فارس وسلطنة عمان

اختراق قاعدة لجيش الاحتلال وفقدان أسلحة وعشرات آلاف الذخائر

بالفيديو.. صدى التقارب الإيراني السعودي لدى ضيوف الرحمن

الرئيس الأسد يستقبل الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون