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بدء أول اجتماع بين رؤساء المحافظات الحدودية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق

بدء أول اجتماع بين رؤساء المحافظات الحدودية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق
الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

بدات صباح اليوم الخميس في مدينة أروميه مركز محافظة آذربايجان الغربية شمال غربي إيران، اعمال الملتقى الأول بين رؤساء المحافظات الحدودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، برعاية وزير الداخلية أحمد وحيدي، مع محافظي أربيل ودهوك والسليمانية بإقليم كردستان العراق.


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وحضر هذا الملتقى أيضا، كل من القنصل العام الإيراني في أربيل نصر الله رشنودي، ورئيس مصلحة الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر، إلى جانب نواب البرلمان عن أهالي محافظات آذربايجان الغربية، وكردستان وكرمانشاه غرب إيران.

ويبحث اجتماع رؤساء المحافظات الحدودية مع إقليم كردستان العراق، يبحث في نسخته الأولى على مدى يومين، السبل الكفيلة برفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، وتطوير الأسواق الحدودية وتعميق العلاقات الثنائية بشتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية.

قبيل تدشين الملتقى، تفقد وزير الداخلية الإيراني معرض الطاقات السياحية لدى محافظة آذربايجان الغربية المصاحب لهذا الحدث.

علما أن محافظة آذربايجان الغربية الإيراينة، تجمعها حدود مشتركة على امتداد 250 كم، مع إقليم كردستان العراق.

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