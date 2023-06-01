الأمم المتحدة تبدأ عمليات إنقاذ ناقلة النفط 'خزان صافر'

ولدى وصول السفينة انديفور وفريق الصيانة الهولندي، عقدت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل إعلام محلية ودولية لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة في التنسيق مع الجانب الأممي لتسريع عملية تأمين سفينة صافر وتفريغها.

وخلال المؤتمر اكد نائب وزير الخارجية حسين العزي أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني يحرصان على تنفيذ كل الخطوات اللازمة لتسهيل وتسريع إنقاذ سفينة صافر والقيام بعملية تفريغ نفطها قبل حدوث كارثة بيئية، وضمان نقل آمن وتلافي أي تسرب أو انسكاب نفطي.

بدورها أعلنت الأمم المتحدة بدء عمليات إنقاذ الناقلة.. وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي إن عمليات ضخ الخام ستبدأ في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين.

الى ذلك، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، 'أطراف الصراع إلى البناء على ما تم تحقيقه من تقدم واتخاذ خطوات جادة للمضي نحو سلام دائم ينهي النزاع والحرب في اليمن.

فما هي دلالات بدء تفريغ خزان صافر العائم؟

وهل هذا دليل على تقدم في مفاوضات السلام؟

وماذا تعني عمليات إنقاذ هذه السفينة بالنسبة للوضع البئيي في البحر الاحمر؟

حاور برنامج "المشهد اليمني" ضيفا هذه الحلقة: الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد والاعلامي اليمني محمد الزبيدي ليجيبا عن الاسئلة التالية:

في البداية ماذا يعني بدأ عمليات إنقاذ ناقلة النفط 'خزان صافر'؟ هل يعني ان الازمة البئية التي كانت تهدد السواحل اليمنية تم حلها؟

ما هي المخاطر التي كانت تمثلها هذه السفينة على الوضع البئيئي في اليمن والبحر الاحمر بشكل عام؟

ماذا عن دور دول العدوان في تعميق ازمة سفينة صافر؟

ماذا عن الشكوك التي تناولتها بعض وسائل الاعلام حول السفينة الجديدة؟ هناك من يقول انها قديمة ومتهالكة؟

ما هو الدور الذي لعبته الامم المتحدة بشان جمع الاموال وشراء سفينة جديدة؟

ماهو تاثير انقاذ سفينة خزان صافر على الاقتصادي اليمني؟

ما هي دلالات البدء في حل ازمة السفينة؟ هل هذا يعني ان هناك تطورات اخرى في بعض الجوانب التي يتم التفاوض عليها في مختلف المجالات؟

لماذا اليوم يتم حل هذه الازمة بينما كانت محل خلاف خلال الثمان سنوات الماضية؟

ماذا عن تصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ الذي دعا أطراف الصراع إلى البناء على ما تم تحقيقه من تقدم واتخاذ خطوات جادة للمضي نحو سلام دائم ينهي النزاع والحرب في اليمن؟

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