هل ستفتح معركة الرئاسة اللبنانية تحت قبة البرلمان؟

العالم – استوديو بيروت

وسلط البرنامج الضوء على الثنائي الوطني المكون من حزب الله وحركة امل اللذان اعتبرا ان هذا الترشيح مناورة لاسقاط مرشحي سليمان فرنجية البطريرك الماروني بشارة الراعي زار باريس والفاتيكان حاملا معه الملف الرئاسي، فماذا في اخر التطورات حول هذا الملف؟ وهل يعين رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب الرئيس في الـ 15 من الشهر الجاري؟ وهل تفتح معركة الرئاسة تحت قبة البرلمان ام ان التسوية قد تاخذ طريقها الى البازار الرئاسي في الساعات الاخيرة؟

وناقش البرنامج موضوع فيما اذا تم التوافق على المرشح جهاد الزعور بشكل نهائي وهل بات الامر رسميا اكد الاعلامي والكاتب السياسي غسان سعود بان المرشح جهاد أزعور تم الاعلان عنه من قبل جبران باسيل وسمير جعجع عبر الجريدة، كمرحلة أولى، والآن هو سيفعل ليست ما فعله سليمان فرنجية في إعلان ترشيحه حيث يظهر ذلك في الساعات القليلة يومي السبت والأحد توجد خطوة متقدمة من قبل القوى للاتفاق على جهاد أزعور حيث ان نصف التغيريين والمستقلين والكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، سيكون لهم موقف مشترك سيجدون طريقة للمقاربة من أجل ترشيح جهاد أزعور.

واستعرض البرنامج كلمة رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي رأى أن:"المرشح الذي يتداول بإسمه هو مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه وإسقاطه"، داعيا الفريق الآخر الى "التوقف عن هدر الوقت واطالة زمن الاستحقاق".

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت نستضيف:

- الاعلامي والكاتب السياسي غسان سعود من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...