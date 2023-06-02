خطوات دبلوماسية إيرانية ضمن عالم يتجه سريعاً نحو تعددية قطبية 

العالم - خاص بالعالم

وضمن تلك التوجهات يؤكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن إيران لاعبة وقوة رئيسية في التطورات الاقليمية، وأن الجمهورية الإيرانية حاضرة في كافة القضايا الاساسية المتعلقة بالنظام العالمي الجديد.



أمير عبداللهيان ،وخلال مشاركته في قمة لوزراء خارجية دول المجموعة في جنوب افريقيا ،بين اهم الاجراءات والانجازات التي حققتها طهران خلال الاشهر والاسابيع الماضية، وايضا البرامج التي تبنتها الخارجية الايرانية في سياق مواصلة الدبلوماسية الحيوية للحكومة الثالثة عشرة في إيران.

وحول التعددية قال اميرعبداللهيان،الذي التقى نظارئه السعودي والاماراتي والروسي والجنوب افريقي، ان ايران هي إحدى الدول الرائدة في مجالها، ولفت الى ان بريكس يمكن ان تكون الهدف المهم التالي في سياسة التعددية .

فإيران يمكن أن تكون شريكا هاما في المستقبل مع ما تمتلكه من خبرة عالية في المؤسسات والمبادرات الدولية، وغناها بالطاقة، وشبكات النقل والعبور القصيرة والرخيصة، والإرادة القوية للمشاركة في إنشاء نظام عادل في العالم.



وفي جانب آخر من مواقفه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عن حسم الاجراءات الخاصة بانضمام ايران قريبا الى منظمة شنغهاي للتعاون،وبين عبداللهيان أن الاعلان عن انضمام إيران القطعي إلى منظمة شنغهاي للتعاون، سيتم خلال اجتماع شهر تموز/يوليو القادم بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



وضمن تلك الاجواء التي تعزز دور طهران اقليميا ودوليا ،انتخبت الأمم المتحدة بالإجماع ممثل إيران الدائم لديها علي بحريني نائبا لرئيس الجمعية العامة ومقررا للجنة نزع السلاح في المنظمة الدولية .



وبهذا القرار تم تعيين إيران كأحد نواب رئيس الجمعية العامة الخمسة من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الدورة القادمة للجمعية المقررة في أيلول سبتمبر المقبل . كما عينت الجمعية العامة بالإجماع مرشح إيران مقررا للجنة نزع السلاح وعدم الانتشار التابعة للأمم المتحدة.

قرارات انتقدتها البعثة الأميركية في نيويورك وتعهدت بمواصلة جهودها لمعارضة أي دور قيادي لإيران في منظومة الأمم المتحدة.



تطورات سياسية تأتي بموازاة سعي الجمهورية الاسلامية في ايران لتنمية ودعم طريق الدبلوماسية الهادئة تجاه حل مشكلات المنطقة عبر الحوار بين دولها ورفض التدخلات الخارجية.



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