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وزير الخارجية الايراني يعرب لنظيرته الجنوب أفريقية عن الأمل بأن يتم على وجه السرعة تحديد آلية انضمام ايران والدول الأخرى الراغبة بعضوية بريكس

الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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