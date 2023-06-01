الاحتلال يكشف عن خطة تصدير الغاز عبر مصر

العالم-الاحتلال

وقالت صحيفة "هاآرتس" إن الخطة الجديدة ستجعل من الممكن تقصير الجداول الزمنية لتطوير الخزان لمدة عام، بحيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2028 وكذلك لتقليل تكاليف التطوير.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للحكومة، بأن تل أبيب تعتزم العمل في مشروع لتزويد أوروبا بالغاز عبر قبرص.

وأشار نتنياهو إلى أنه "اتفق مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس على مواصلة تطوير التحالف الإسرائيلي - القبرصي – اليوناني لديمقراطيات الشرق الأوسط".

وزعم نتنياهو: "التحالف الذي أنشأناه قبل بضع سنوات يحمل آفاقا مهمة للغاية، خاصة بالنسبة لمكانة إسرائيل كقوة طاقة. والمشروع الذي ركزنا عليه هو توريد الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر خط أنابيب غاز من حقول الغاز لدينا إلى معمل تسييل الغاز الذي سيتم بناؤه في قبرص. سيأخذ هذا الرابط الاقتصاد الإسرائيلي إلى المستوى التالي ويعزز مكانة إسرائيل كمورد دولي مهم للطاقة".

وفي يناير 2020، وقعت اليونان وقبرص وكيان الاحتلال اتفاقية لبناء خط أنابيب غاز شرق المتوسط (EastMed)، حيث تم التخطيط من خلال خط أنابيب الغاز هذا لتزويد ناقلات الطاقة من حقل "ليفياثان" الصهيوني وحقل "أفروديت" القبرصي عبر جزيرتي قبرص وكريت إلى البر الرئيسي لليونان، وفي المستقبل لنقل الغاز إلى إيطاليا.