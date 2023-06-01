الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...بايدن يسقط مرة أخرى

الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو.

العالم-الامريكيتان

وأظهر مقطع فيديو متداول للرئيس الأمريكي، وهو يقع بعد تكريم خريجي طلاب القوات الجوية.

وبدا بايدن وكأنه ينزلق على ركبتيه مما دفع مسؤولي القوات الجوية لمساعدته على النهوض.

ووفقا للتقرير الصحفي للبيت الأبيض فإن بايدن على ما يرام واستمر في الوقوف حتى انتهى الحفل بعد بضع دقائق.

وجاء في التقرير الصحفي للبيت الأبيض: "كان الرئيس الأمريكي يسير عائدا إلى مقعده عندما سقط، بدا وكأنه تعثر بسبب كيس رمل أسود عندما سقط".

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن، "غادر حفل التكريم ولم يتحدث عما يشعر به بعد سقوطه".

روابط ذات صلة

البيت الأبيض يعلق على رغبة مساعدة سابقة لبايدن الانتقال للعيش في روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو...بايدن يسقط مرة أخرى

الاحتلال يكشف عن خطة تصدير الغاز عبر مصر

خلال اللقاء مع وزيرة خارجية جنوب افريقيا؛ أميرعبداللهيان: يجب تحديد آليات الانضمام إلى مجموعة بريكس

الآلاف يفرّون من حرائق غابات غير مسبوقة في كندا

بانوراما.. 100 يوم على اعتقال رموز المعارضة التونسية، وهجمات أوكرانية شبه يومية على روسيا

فلسطين...عملية إطلاق نار تستهدف برجا عسكريا قرب النبي صالح برام الله