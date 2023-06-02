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الصين: مشروع 'طريق التنمية' مهم جداً للعراق

الصين: مشروع 'طريق التنمية' مهم جداً للعراق
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الصيني لدى العراق تسوي وي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس "أنّ مشروع التنمية مهمّ جداً للعراق، وان هذا المشروع سيكون طريق السلام والازدهار في المنطقة، وسيصبح مكمّلاً لمشروع الحزام والطريق"، مبدياً رغبته في "الاطّلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي".

العالم - اسيا والباسفيك

الى ذلك ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، ان الأخير "استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي، بحضور وزير النقل، وشهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد والمجالات".

وأكد السوداني "انفتاح العراق على كل الشراكات مع الدول الصديقة، وحرصه على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار".

وأشار السوداني، إلى "مشروع العراق الستراتيجي الواعد المتمثل بطريق التنمية الذي يحظى باهتمام الدولة بكل سلطاتها"، مؤكداً "العمل حالياً بالتوازي في مشاريع طريق التنمية وميناء الفاو والمدينة الصناعية، فضلاً عن مدينة سكنية جديدة بجوار الميناء".

وأشار أيضا، إلى "تلقي العراق عروضاً من عدة دول في المنطقة للتمويل والتنفيذ".

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