الصين: مشروع 'طريق التنمية' مهم جداً للعراق

العالم - اسيا والباسفيك

الى ذلك ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، ان الأخير "استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي، بحضور وزير النقل، وشهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد والمجالات".

وأكد السوداني "انفتاح العراق على كل الشراكات مع الدول الصديقة، وحرصه على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار".

وأشار السوداني، إلى "مشروع العراق الستراتيجي الواعد المتمثل بطريق التنمية الذي يحظى باهتمام الدولة بكل سلطاتها"، مؤكداً "العمل حالياً بالتوازي في مشاريع طريق التنمية وميناء الفاو والمدينة الصناعية، فضلاً عن مدينة سكنية جديدة بجوار الميناء".

وأشار أيضا، إلى "تلقي العراق عروضاً من عدة دول في المنطقة للتمويل والتنفيذ".