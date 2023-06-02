ماذا يعني فرض واشنطن عقوبات على جهات سودانية؟

العالم - خاص العالم

بسبب انتهاكات جسيمة، علقت محادثات السلام في جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

الولايات المتحدة والسعودية بصفتهما راعيتين للمفاوضات انتقدتا بشدة افعال طرفي الصراع في السودان، واتهمتهما بعدم الالتزام بوقف اطلاق النار وعرقلة جهود الاغاثة والتهدئة، ما اضر بالمدنيين.

اعلان ياتي بعد يوم من اعلان الجيش تعليق مشاركته في المحادثات، التي يمكن استئنافها، بحسب البيان الاميركي السعودي المشترك، بمجرد اتضاح جدية الاطراف في الالتزام بمحادثات جدة وبشكل خاص اجراءات بناء الثقة.

واشنطن بشكل منفرد فرضت عقوبات اقتصادية وقيوات على التأشيرات على جهات سودانية فاعلة تكرس العنف.

وقال وزير الخارجية الأميركي ، انتوني بلينكن، ان "ننظر في الخطوات التي يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حول أي قادة يحركون السودان في الاتجاه الخاطئ بما في ذلك عن طريق إدامة العنف وانتهاك وقف إطلاق النار".

عقوبات استهدفت هيئة التصنيع الحربي الحكومية وشركة سودان ماستر تكنولوجي لدورها في تجهيز الجيش السوداني، كما استهدفت شركتي الجنيد وتراديف ذات صلة بقوات الدعم السريع، احداهما تنشط في تعدين الذهب.

عقوبات، انتقدها السفير السوداني في واشنطن محمد عبدالله ادريس باعتبار انها يجب ان تفرض على الطرف غير الملتزم واستهداف مؤسسات الدولة يعني معاقبة الشعب السوداني، فيما اعتبر مصدر في الجيش ان العقوبات تؤثر بشكل اكبر على الدعم السريع كونها تستهدف ما وصفه بالامبراطورية المالية لاسرة حميدتي.

ومع تمسك كل طرف بموقفه تزداد المخاوف ان يتحول العنف غير المبرر في السودان الى صراع طويل الامد ومعناة واسعة النطاق في البلاد.

