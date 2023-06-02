تونس: لا نقبل أي إملاءات وإصلاحاتنا تونسية بامتياز

العالم - تونس

وأفادت قناة "نسمة"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات سهام نمصية جاءت في سياق ردها على تساؤلات النواب التونسيين بشأن برنامج بلادها، خلال جلسة عامة عقدت، أمس الخميس، في البرلمان التونسي.

وشددت الوزيرة التونسية على أن حكومة قيس سعيد لا تقبل أي إملاءات وإصلاحات الحكومة ستكون "تونسية تونسية بامتياز"، مضيفة أن الدولة لا يمكن لها أن تتخلى عن دورها الاجتماعي، وذلك تعليقا على علاقة تونس بصندوق النقد الدولي أو أي مانح آخر لبلادها.

وأكدت الوزيرة سهام نمصية، على ضرورة تنمية الدور الاجتماعي لبلادها عبر توفير التمويلات اللازمة، مشيرة إلى أن هذه التمويلات تتطلب أن تكون "وفق برامجنا واختياراتنا".