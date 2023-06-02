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استنفار الاحتلال العام لازال متواصلا على طول الخط الازرق بالقطاع الشرقي

استنفار الاحتلال العام لازال متواصلا على طول الخط الازرق بالقطاع الشرقي
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

افادت المعلومات الامنية من جنوب لبنان ان جيش الاحتلال  الاسرائيلي ما زال في حالة من الاستنفار العام على طول الخط الحدودي المعروف بالخط الازرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور العديسة وحتى محور بركة النقار خراج بلدة شبعا.

العالم - لبنان

واشارت المعلومات الى ان جيش الاحتلال الاسرائلي عمل امس على تنظيف وتأهيل الطريق المحاذي للسياج الحدودي انطلاقا من محور الغجر العباسية كما يسجل دوريات اسرائلية في محور مزرعة بسطرة بركة بعثائل وبوابة حسن خراج بلدة كفرشوبا، وتزامن ذلك مع تحركات مؤللة لدبابات اسرائلية في المواقع الامامية المطلة على المناطق المحررة خاصة في تلال رويسات العلم ويترافق ذلك مع تحركات مؤللة وتحليق للطيران المروحي في عمق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان".

وفي الجانب اللبناني نشطت دوريات الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في النقاط المتاخمة لخط الانسحاب في محاور الغجر الوزاني المجيدية وبسطرة لمراقبةالتحركات الاسرائليةتحسبا لاي طارئ وبهدف الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة.

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