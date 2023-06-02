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بري أكد رفضه الدعوة لجلسة تكرر مسرحية الفشل: 'ما حَدا بيهَوّل عليّي'

بري أكد رفضه الدعوة لجلسة تكرر مسرحية الفشل: 'ما حَدا بيهَوّل عليّي'
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحديث عن عقوبات ستفرض عليه بسبب اقفال مجلس النواب، متهكما :"مش عم نام الليل، هنّي مفكّرين انو يتهوّل عليّي، او انهم بيحشروني".

العالم - لبنان

واضاف رئيس مجلس نواب لبنان قائلا: "جوابي لهم مختصر ومفيد، ورد في بيان مكتبي الاعلامي، وخلاصته قدّموا مرشّحين جَديّين ليتنافسوا، وساعتئذ ننزل الى المجلس ولينتخب المجلس النيابي من ينتخب. وامّا من دون ذلك، فلستُ على استعداد لأن ادعو الى جلسة وانزل الى المجلس لكي اكرّر مسرحية الفشل".

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" اشار بري الى ان "11 جلسة فاشلة عقدناها، وهم قدموا مرشحا اسمه ميشال معوض، وفي احسن الحالات كان ينال معوض 42 صوتا او 43، ونحن كنا نصوّت بورقة بيضاء. وأصبحت المسألة مسخرة او مضحكة، ولا يمكننا الاستمرار بذلك، ومن باب فتح الباب على الجدّ، اعلنت علناً دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وكذلك فعل "حزب الله"، وصار معروفا ان فرنجية مرشح، وقلت صراحة تفضّلوا اختاروا مرشحكم او مرشحيكم لننزل الى المجلس لننتخب في جو تنافسي ديمقراطي، ومن يومها لم نسمع منهم شيئاً، سوى الهروب الى الامام والعزف على وتر تعطيل الانتخاب وإقفال ابواب المجلس النيابي".

وعندما يُقال لبري ان المعارضات تقول انها توافقت على الوزير السابق جهاد ازعور، وانه بات يحظى 68 صوتاً، يقول بري: "قبل الحديث عن بونتاجات واصوات وارقام بالطالع وبالنازل، هل اتفقوا عليه؟".

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