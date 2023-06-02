عشرات الإصابات بقمع الإحتلال مسيرات في الضفة المحتلة

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" في نابلس، أصيب طفل بقنبلة غاز، وعشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس "أحمد جبريل"، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة طفل بقنبلة غاز في يده، وعشرات الفلسطينيين بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا.

ودعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، الفلسطينيين إلى المشاركة في المسيرة بالأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، متضامنين أجانب، خلال قمعها فعالية سلمية مطالبة بإعادة فتح وتأهيل طريق الكرمل، في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد الناشط الشبابي أسامة مخامرة أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في الفعالية المطالبة بإعادة تأهيل وفتح الطريق الذي يربط المسافر ببلدة يطا، وأنها أوقفت العمل في المنطقة ومنعت طواقم المجالس المحلية من استكمال عملية التأهيل وفتح الطريق، وفق وفا.

وفي سياق متصل، ألحق مستوطنون من مستوطنة “متسئير يائير” أضرارا بمئات الأشجار خلال رعيهم أغنامهم في منطقة السمرة، بالمسافر.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين يواصلون جولاتهم الاستفزازية في المسافر، ورعي أغنامهم في أراضي مواطنين من عائلات المخامرة، والجبارين، وأبو فنار، الأمر الذي تسبب بأضرار بالغة في أشجار زيتون ولوزيات، وكرمة.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتـلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد مسيرة مناهضة للاستيطان خرجت بعد صلاة الجمعة من مسجد وسط القرية.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المنددة بالاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين خلال قمع مسيره كفر قدوم.

وفي أريحا، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال ومستوطنيه والشبان في مخيم عين السلطان ومنطقة تل أريحا القديم، تخللها إطلاق وابل من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

واقتحم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال مخيم عين السلطان، ومنطقة تل أريحا القديم، والمنطقة الاثرية في جبل هيرودس بمنطقة وادي القلط، وتصدى الشبان لاقتحامات واعتداءات المستوطنين.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.