الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يلتقي نظيره الاماراتي عبدالله بن زايد على هامش اجتماع بريكس وناقشا الموضوعات الثنائية والاقليمية

الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برنامج منارة الثوار الإمام الخميني قدس سره أعطى الأولوية للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لانتصار الثورة

مخاوف كبيرة في الكيان الإسرائيلي.."الجبهة الشمالية والداخلية ستنفجر"

القانوع: شعبنا يقظ لمحاولات تهويد المسجد الأقصى

حشرات قتالية.. العثور على آثار استخدام الجراد لأغراض عسكرية في قاعدة للجيش الأوكراني

نصرة للقدس والأقصى.. حماس تنظم مسيرة جماهيرية شمال غزة

مقتل عدد من الإرهابيين في ديالى