القانوع: شعبنا يقظ لمحاولات تهويد المسجد الأقصى

العالم- فلسطين

وأكد القانوع خلال مشاركته في مسيرة إسنادية مع القدس والأقصى ظهر اليوم الجمعة أن الاحتلال لا يمكن أن يسمح له بتمرير مخططاته، أو تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وأشار إلى أن العمليات البطولية بالضفة هي امتداد لمقاومة غزة وصمود أهل القدس لإفشال مخططات الاحتلال، وأنها أربكت حسابات الاحتلال، وجعلت أولى أولوياتهم أمن مستوطنيه وجنوده.

وذكر أن التحديات التي تعصف بالمسجد الأقصى تتطلب حراكا عربيا كبيرا لنصرة مدينة القدس؛ فنصرة الأقصى ليست مهمة الشعب الفلسطيني وحده، بل مهمة كل الأمة العربية والإسلامية.