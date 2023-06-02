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القانوع: شعبنا يقظ لمحاولات تهويد المسجد الأقصى

القانوع: شعبنا يقظ لمحاولات تهويد المسجد الأقصى
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن إجراءات الاحتلال التهويدية المتصاعدة في المسجد الأقصى تأتي ضمن خطة بناء الهيكل المزعوم، مشيرا إلى أن شعبنا في كل الجبهات يقظ لمحاولات الاحتلال بتهويد المسجد.

العالم- فلسطين

وأكد القانوع خلال مشاركته في مسيرة إسنادية مع القدس والأقصى ظهر اليوم الجمعة أن الاحتلال لا يمكن أن يسمح له بتمرير مخططاته، أو تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وأشار إلى أن العمليات البطولية بالضفة هي امتداد لمقاومة غزة وصمود أهل القدس لإفشال مخططات الاحتلال، وأنها أربكت حسابات الاحتلال، وجعلت أولى أولوياتهم أمن مستوطنيه وجنوده.

وذكر أن التحديات التي تعصف بالمسجد الأقصى تتطلب حراكا عربيا كبيرا لنصرة مدينة القدس؛ فنصرة الأقصى ليست مهمة الشعب الفلسطيني وحده، بل مهمة كل الأمة العربية والإسلامية.

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