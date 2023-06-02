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المتحدث باسم الحكومة البلجيكية : الافراج عن دنماركي ونمسويين اثنين كانوا معتقلين في ايران

الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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