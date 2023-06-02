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وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يجري محادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش اجتماع بريكس في جنوب افريقيا

الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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