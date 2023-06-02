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ميدالية فضية لسورية في بطولة العالم للفنون القتالية في روسيا

ميدالية فضية لسورية في بطولة العالم للفنون القتالية في روسيا
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

بمشاركة 223 لاعباً ولاعبة من إحدى عشرة دولة حقق لاعب منتخب سورية للفنون القتالية برياضة اليونيفايت عدنان عبد القادر العلوش الميدالية الفضية في بطولة العالم للصغار بالفنون القتالية برياضة اليونيفايت التي جرت منافساتها في العاصمة الروسية موسكو.

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية جاءت فضية العلوش بعد فوزه في ثلاث مباريات في الأدوار التمهيدية وخسارته المباراة النهائية الإمام بطل روسيا.

و أوضح نائب رئيس اتحاد الفنون القتالية رئيس البعثة السورية زياد ابراهيم أن هذه الميدالية إنجاز مهم للرياضة السورية ولاتحاد الفنون القتالية، كونها الميدالية الأولى لأبطال الفنون القتالية على الصعيد الخارجي لهذا العام، وتحققت وسط منافسة كبيرة بوجود أبطال صغار واعدين من أوروبا وآسيا، مشيراً إلى دعم المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام لكل الألعاب ومنها ألعاب الفنون القتالية، مؤكداً استمرار اتحاد الفنون القتالية بدعم أبطاله وبطلاته لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة.

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