18 عملا مقاوما بـ 24 ساعة في الضفة المحتلة

العالم- فلسطين

وحسب مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، تم 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وإلقاء زجاجة حارقةـ إلى جانب إحراق مستوطنة وعملية تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم، واندلاع المواجهات في 8 نقاط.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في كل من أبو ديس بالقدس، والنبي صالح في رام الله وفقوعة في جنين، بالإضافة إلى عزون وكفر قدوم في قلقيلية، وبيت دجن وجبل صبيح في نابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في النبي صالح برام الله، وعلى حاجز الجلمة بجنين، ومعبر الياهو في قلقيلية، إلى جانب جبل جرزيم ومستوطنة شافي شمرون بنابلس.