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تونس.. تلميذان يحاولان إضرام النار بمدير مدرستهما في القيروان

تونس.. تلميذان يحاولان إضرام النار بمدير مدرستهما في القيروان
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أوقف الأمن في تونس، الخميس، تلميذين حاول أحدهما إضرام النار في جسده وفي جسد مدير مدرسة إعدادية في القيروان بعد سكب البنزين على نفسه وعلى المدير.

العالم _ افريقيا

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقيروان بإيقاف تلميذين أحدهما من مواليد 2007 والآخر من مواليد 2006 يدرسان بالمدرسة الإعدادية بيت الحكمة بالمنصورة بعد ما عمد أحدهم إلى سكب البنزين على مدير المعهد وحاول إضرام النار فيه بمشاركة زميله الذي مكنه من الولاعة.

وأفادت إذاعة "صبرة أف أم" بأن تدخل القيم العام بالمعهد المذكور حال دون وقوع الحادثة.

كما تجدر الإشارة إلى أن أسباب إقدامه على ذلك تعود إلى صدور قرار طرده نهائيا من جميع المعاهد بسبب قيامه بأعمال عنف داخل المؤسسة التربوية.

هذا، وذكرت إذاعة "موزاييك" أن سير الامتحانات تعطل صباح الجمعة بالمدرسة الاعدادية "بيت الحكمة" بالمنصورة وسط مدينة القيروان بعد أن عمد عدد من التلاميذ إلى رشق المؤسسة بالحجارة ووضع القمامة أمام باب المؤسسة، على خلفية إيقاف التلميذين.

وتنقلت الوحدات الأمنية في عين المكان وقامت بفتح الطريق وفرقت التلاميذ دون حدوث مواجهات.

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