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مقتل جندیین إسرائيليين جراء إطلاق نار على الحدود المصرية

مقتل جندیین إسرائيليين جراء إطلاق نار على الحدود المصرية
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر صهيونية عن سقوط قتيلين وعدد من الإصابات في صفوف جيش الإحتلال جراء عملية إطلاق نار على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة .

العالم - فلسطين المحتلة

وقال موقع "واللا" العبري : في هذه المرحلة يقوم الجيش الإسرائيلي بدفع قواته إلى المنطقة ويتم التحضير لنقل الجرحى إلى مستشفى سوروكا".

يذكر أن الحدث وقع عند معبر(نيتسانا) الذي أنشئ عام 1982، بعد توقيع معاهدة التسوية بين (إسرائيل) ومصر.

واستخدم هذا المعبر في بدايته كمعبر للمسافرين والمركبات أيضاً، ومع مرور الأيام، وبسبب الحركة الضئيلة في المعبر، تقرر إيقاف عبور المسافرين ومنذ ذلك الحين هدف المعبر هو نقل الحمولة والبضائع فقط.

وعزز جيش الإحتلال محيط معبر نيتسان بقوات كبيرة.

كما ذكر المتحدث باسم الجيش الصهيوني أن: الحادث على الحدود المصرية قيد التحقيق.

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