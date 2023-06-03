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أول رد صيني على تصريحات وزير الدفاع الأميركي بشأن الأزمة العسكرية

أول رد صيني على تصريحات وزير الدفاع الأميركي بشأن الأزمة العسكرية
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

ال مسؤول كبير في "جيش التحرير الشعبي الصيني"، اليوم السبت،في أول رد صيني على لويد أوستن، إن الصين تعارض بشدة تصريحات وزير الدفاع الأميركي التي ذكر فيها أن بكين غير مستعدة للمشاركة في إدارة الأزمة العسكرية.

العالم-الاميركيتان

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إنه قلق بشدة إزاء عدم استعداد الصين للمشاركة في إدارة الأزمة العسكرية بين البلدين، مؤكداً أهمية المحادثات لتفادي وقوع أي صراع.

ووصلت العلاقة بين امريكا والصين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، إذ يظل البلدان منقسمين بشدة في كل شيء، بدءاً من مسألة سيادة تايوان، وحتى قضايا التجسس والنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

وقال أوستن خلال حديثه في أبرز قمة أمنية في آسيا، إن فتح خطوط التواصل بين القادة العسكريين من امريكا والصين ضروري لتعزيز الوقاية من وقوع الصراعات وترسيخ الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال أوستن خلال أحد اجتماعات حوار شانغريلا، في سنغافورة: "أنا قلق بشدة بسبب عدم استعداد جمهورية الصين الشعبية للمشاركة بجدية أكبر في وضع آليات أفضل لإدارة الأزمة بين جيشينا".

وأضاف: "كلما تحدثنا أكثر، زاد تمكننا من تفادي حالات سوء الفهم وسوء التقدير التي قد تؤدي إلى أزمة أو صراع".

وفي أول رد صيني على أوستن، قال مسؤول كبير في "جيش التحرير الشعبي الصيني"، اليوم السبت، إن الصين تعارض بشدة تصريحات وزير الدفاع الأميركي التي ذكر فيها أن بكين غير مستعدة للمشاركة في إدارة الأزمة العسكرية.

وقال اللفتنانت جنرال جينغ جيان فنغ أيضاً، إن بكين تؤكد سيادتها غير القابلة للجدل على جزر في بحر الصين الجنوبي والمياه المجاورة.

ورفض وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، قبل أيام تلبية دعوة للاجتماع مع أوستن خلال القمة الأمنية، وسيلقي لي، الجنرال الذي يخضع لعقوبات أميركية، خطابه غداً الأحد.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزيرين تصافحا، أمس الجمعة، على هامش المؤتمر، لكنهما لم يجريا محادثات مستفيضة. وقال أوستن: "المصافحة الودية على العشاء لا غنى عنها في المشاركة البناءة". وأضاف: "لا تسعى الولايات المتحدة لحرب باردة جديدة. لا بد ألّا تتحول المنافسة إلى صراع".

وأكد المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن ليو بنغ يو، أمس الجمعة، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن التواصل بين الصين والولايات المتحدة سيفضي إلى تفاهم مشترك أكبر.

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