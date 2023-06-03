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الخارجية الإيرانية تعزي بضحايا حادث القطار بولاية أوديشا الهندية

الخارجية الإيرانية تعزي بضحايا حادث القطار بولاية أوديشا الهندية
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن تعازي إيران لحكومة وشعب الهند ولا سيما عائلات الضحايا الذين سقطوا في حادث تصادم بين قطارركاب وقطار شحن في ولاية أوديشا الهندية.

العالم - ايران

واعرب المتحدث بإسم وزارة الخارجية عن عمق تعازي وتعاطف ايران حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الهند لا سيما أهالي ضحايا حادث القطار المؤسف في ولاية أوديشا الهندية سائلا الله ان يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

ولقي 288 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب مئات آخرون بجروح في تصادم ثلاثة قطارات في الهند، حسبما أعلن مسؤولون السبت، في أكثر حوادث القطارات مأسوية في هذا البلد منذ أكثر من عشرين عاما.

وبدأت الكارثة عندما انحرف قطار سريع متجه شمالا من بنغالورو إلى كلكوتا، وسقط على السكة المحاذية المخصصة للرحلات جنوبا.

بعد دقائق اصطدم القطار كورومندال اكسبرس المتجه من كالكوتا إلى تشيناي بحطام القطار الآخر، وارتطم عدد من عرباته بقطار بضائع كان مركونا في الجوار.

وأجرى المسعفون عمليات بحث عن ناجين عالقين في الحطام المعدني الملتوي، ومدت عشرات الجثث المغطاة بملاءات بيضاء إلى جانب السكة.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في أوديشا سودانشو سرانجي، إن حصيلة الضحايا هي 288 قتيلا لكن من المتوقع أن تصل إلى 380.

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