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الصحة الإيرانية: تسجيل 42 إصابة و 4 وفیات جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 42 إصابة و 4 وفیات جديدة بكورونا
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 42 إصابة و 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 611 ألفا و 931 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 30 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 366 ألفا و 492 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 110 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 267 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 701 ألفا و 351 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 534 ألفا و 794 لقاحا.

وحسب التقرير لا توجد الان اي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) والبرتقالية (متوسطة الخطورة) فيما هنالك 65 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 383 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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