شاهد.. الحادث الغامض الذي وقع على حدود الاحتلال واربك الكيان، ما ورائه؟

وقالت مراسلتنا: ان الكيان الاسرائيلي وعبر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي لم يتحدث عن الرواية كاملة يمكن الفهم منها بانه كان هناك حادث اطلاق النار، تم خلالها مقتل ثلاثة جنود اسرائيليين واصابة اثنان اخران، ولم يتحدث عن السبب، اما الجانب المصري وعبر الصفحة الرئيسية باسم القوات العسكرية المسلحة المصرية، قال ان السبب وراء هذا الحادث هو ان احد افراد قوات الامن المصرية، واثناء ملاحقته لعناصر مهربي المخدرات اخترق حاجز الامان لحدود الاراضي المحتلة لكيان الاحتلال، واشتبك مع المهربين وتبادل حينها اطلاق النار، وعندما اطلق النار اصاب بذلك الجنود الاسرائيليين وادى مقتل الجنود الثلاثة، ومن ثم يقتل هذا العنصر الامني المصري.

واشارت مراسلتنا ان المصريين لم يفصحوا بعد عن هويته عن هذا العنصر الامني، ان كان ضابطاً في الجيش المصري، لذلك هناك حلقة مفقودة في هذه الرواية.

ولفتت الى ان الجانب الاسرائيلي بدوره اغلق كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث واغلق عدة مناطق وعدة حواجز واقام اخرى، خشية من ان تكون الرواية المصرية بوجود عناصر تهريب، صحيحة، او الخشية من ان هناك عناصر لازالوا موجودين داخل الارض المحتلة، ويحاول الاحتلال ان يحاصرهم حتى لا يتسللوا داخل المدن الاسرائيلية، مستشهدة بتصريح المحلل بالشؤون العسكرية لصحيفة معاريف الاسرائيلية، قوله بان حادث عملية اطلاق النار على جنود الاحتلال قرب الحدود المصرية معد ومخطط له مسبقاً ولم تكن عن طريق الصدفة.

واستدركت مراسلتنا، ان الرواية المصرية ربما تأتي لاحتواء الموقف لعدم تصعيد الامر، باعتبار ان هناك اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وكيان الاحتلال تحظر مثل هكذا العمليات او تدخل الجيش في اي عملية يمكن ان تفضي الى مقتل اسرائيليين، فيما هناك بعض الاقلام الاسرائيلية تقول "ان كان هذا الحادث لا علاقة له بالمخدرات، فان الجهات المصرية الرسمية لا تعرف بنوايا هذا الفرد الامني، اذا نحن امام تكهنات".

يشار الى انه قتل ثلاثة جنود إسرائيليين، واصيب آخرون في عملية اطلاق نار على الحدود مع مصر، وسط تكتم الاحتلال عن الاخبار ومنع نشر صور قتلى جنوده.

وقال جيش الاحتلال إن عملية اطلاق النار تمت بالقرب من نقطة حدودية متاخمة لمعبر العوجة ، واضاف أن قواته قتلت المهاجم الذي نفذ عملية اطلاق النار، مشيرا الى أن القوات تقوم بعملية تمشيط دقيقة للحدود مع مصر خشية وجود مسلحين آخرين.

هذا وقال متحدث عسكري مصري إن عنصرا أمنيا تبادل إطلاق نار أثناء مطاردته لمهربي مخدرات، ما أدى إلى مقتل الجنود الإسرائيليين.

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