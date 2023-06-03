شاهد.. ارقام عمليات المقاومة خلال اسبوع وهزّت كيان الاحتلال

اعمال المقاومة توزعت بين 31 عملية اطلاق نار ومحاولات طعن، اربع منشآت اسرائيلية احرقت، خمس سيارات عسكريةاسرائيلية اعطبت، تسع عبوات ناسفة فجرت، وسبع زجاجات حارقة القيت تجاه مواقع للجيش الاسرائيلية، 87 موقعا شهدت موجهات معالاحتلال و62 موقعا شهدت القاء حجارة، بالاضافة الى اربع مواقع شهدت تظاهرات، ارقام قياسية بالنسبة للاحتلال الذي يعتقد ان الضفة الغربية يجب ان تظل هادئة.

نحو عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية يتجه الامن الاسرائيلي مع تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية فيها، ووفق صحيفة معاريف الاسرائيلية فان الاحتلال الإسرائيلي في حال زادت خطورة العمليات وأدت لوقوع قتلى وجرحى، فإنه قد يلجأ لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع تستمر عدة أيام، ضد مقاومين فلسطينيين في نابلس وجنين، وقد تمتد لمناطق أخرى مثل مخيم نور شمس في طولكرم.

اقدام الجيش الاسرائيلى على اي عملية في الضفة كما يفترض لن تجعله يكون في نزهة على الاطلاق.