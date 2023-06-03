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"أنت المراسل"

شاهد.. شاب فلسطيني يحول أرض أجداده إلى منتزه في الضفة الغربية

السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

شاركنا شاب فلسطيني من مدينة بيت جالا عبر فقرة "أنت المراسل" في برنامج "هاشتاغ" على قناة العالم الإخبارية مبادرته لمنع توغل الاحتلال في أراضي الفلسطينيين بإنشاء مطعم ومنتزه كنوع من الصمود بعد ان قطع الاحتلال أرضه بالجدار الفاصل.

العالم - أنت المراسل

يسعدنا في قناة العالم الاخبارية أن نستقبل مشاركاتكم وفعالياتكم أو أي أحداث مهمة لکم وإرسالها لنا لنشرها عبر فقرة "انت المراسل" ببرنامجكم "هاشتاغ" وكذلك عبر موقع القناة، مع حفظ كافة الحقوق الخاصة بكم.

نحن بانتظار الفيديوهات والصور التي ترسلونها لبرنامج هاشتاغ من اي مكان كنتم.

نلفت عنايتكم للنقاط التالية عند إرسال المواد:

1. أن تكون المادة المصورة خاصة بكم.

2. أن يكون التصوير بجودة قابلة للنشر وأن يكون الهاتف المحمول عند التصوير بشكل أفقي.

3. أن توافق على حقنا بنشرها مع ذكر المصدر.

4. ذكر المعلومات المطلوبة أثناء التصوير مع ذكر الزمان والمكان.

يرجى ذكر رقم الهاتف في حال الحاجة للاستفسار أكثر حول مشاركتكم.

إرسال مقطع الفيديو مع ذكر جملة "أرسل مقطع الفيديو هذا لفقرة "أنت المراسل في قناة العالم الإخبارية" يجعل خبرك أكمل.

يمكنكم إرسال مشاركاتكم عبر:

البريد الإلكتروني:

alalamhashtaga@gmail.com

أو عبر تويتر:

alalamhashtag@

رقم الواتساب، والتلغرام:

00989301119562

صفحة الإنستغرام:

alalamhashtaga

يمكنك مشاهدة الفقرة عبر صفحاتنا المذكورة أعلاه وكذلك عبر رابط الفقرة على التلغرام:

https://t.me/alalamhashtag

ننتظر مشاركاتكم بفارغ الصبر لتكونوا أنتم صانعي الحدث.

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