تصنيع أول عجلة مدرعة في العراق مقاربة لمواصفات عجلة الهمر

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وقال العباسي في بيان ، إن "مستقبل جيشنا العراقي الأبي يُصنعُ بيد رجاله، لاسيما عند وجود قائدٍ عام يرسم معالم طريق النجاح. وعندما عاهدنا على بناء هذا الجيش الوطني عملنا ليلاً ونهاراً لأجله، كي يكون حامي البلاد ودرعها الحصين".

وأضاف، "وعليه، نعلن لشعبنا العراقي الكريم عن تصنيع أول عجلة مدرعة مقاربة لمواصفات عجلة الهمر بأيدٍ عراقيةٍ خالصةٍ من المبدعين في الميرة. نقدم شكرنا وتقديرنا لجميع من أسهم في هذا الإنجاز. نحن لها، فالعراقيون صناع الحياة والمستقبل".

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بإكمال متطلبات إنشاء خط إنتاجي للعجلة (همر).