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خبير عسكري يكشف عن أهمية الصاروخ الإيراني الجديد الفرط صوتي

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس من دمشق، أن ايران اليوم بمحيطها الاقليمي تشكل عامل استقرار، وخاصة في تواصلها مع دول الجوار الإقليمي ودول الخليج الفارسي ومع السعودية تحديدا وتشكل فيما بينها قوة ردع استراتيجية إقليمية.

العالم - خاص بالعالم

وأشار عباس الى ان هذة القوة يمكن أن تشكل أيضا عامل قدرة انمائية وقدرة عسكرية تسمح لدول المنطقة باتخاذ قراراتها السيادية بمعزل عن الهيمنة والسيطرة الأمريكية والأنظمة الأمريكية التي كانت عادة ما تشيع عامل الخوف ما بين دول الجوار الاقليمي لإيران.

ولفت عباس الى أن ايران اليوم تشكل عامل استقرار وبالتلي يمكن من خلال هذا الصاروخ أن يشكل عامل ردع لمن يحاول أن يفكر بالاعتداء على دول المنطقة وخاصة في البحر أو البر حتى في مسألة الفضاء فقد بات الفضاء والبر والبحر ملكا لاصحابه ولن يسمح لدول ما خلف المحيطات أن تتدخل في القرارات السيادية والاقتصادية ومنها السياسية.

والصاروخ فتاح هو اسم اطلقه قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي على احد اكبر واحدث انجازات البلاد الدفاعية والعسكرية.

هو صاروخ باليستي فرط صوتي تفوق سرعته ما بين اثني عشر الى ثلاثة عشر ضعف سرعة الصوت هو صاروخ باليستي فرط صوتي قل نظيره في العالم، ومع ازاحة الستار عنه باتت إيران واحدة من أربع دول لديها هذه التكنولوجيا في العالم.

انجاز محلي الصنع بامتياز دفاعي ورادع للاعداء وجاء رغم التهديدات والضغوط الغربية بحسب الرئيس ابراهيم رئيسي الذي اكد ان قوة الردع الايرانية تسهم في استتباب الأمن واحلال السلام في المنطقة اذ تجعل الاعداء يفكرون مليا قبل اي هجوم.

ويتميز الصاروخ فتاح بمحرك يعمل بالوقود الصلب وقادر على الوصول إلى سرعة عالية والتحليق داخل الغلاف الجوي وخارجه كما لديه القدرة على التخفي والمناورة في كافة الاتجاهات ضد الدفاعات الجوية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. خبير عسكري يكشف عن أهمية الصاروخ الإيراني الجديد الفرط صوتي

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