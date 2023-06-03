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خبير بريطاني يحذر من إمكانية مهاجمة روسيا للبنى التحتية البريطانية

خبير بريطاني يحذر من إمكانية مهاجمة روسيا للبنى التحتية البريطانية
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "إكسبرس" بأن روسيا قد تعزل بريطانيا عن العالم، من خلال قطع الكابلات البحرية وخطوط أنابيب الغاز التي تربط الجزيرة بالعالم.

العالم أوروبا

وأوضح مقال نشرته الصحيفة للخبير مارك سيدويل، أن بريطانيا بشكل خاص عرضة لهجمات سرية على الكابلات وخطوط أنابيب الغاز البحرية، وتحديدا إذا قطعت إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء".

وشدد سيدويل على "ضرورة بقاء بريطانيا متأهبة وفي حالة يقظة، لأن أي هجوم على البنية التحتية الحيوية للمملكة، سيعود عليها بعواقب وخيمة".

ومن جانبها صرحت روسيا مرارا على لسان العديد من مسؤوليها، بأنها لا تمتلك أي نوايا عدائية ضد الغرب.

وأشار الكرملين إلى أن الغرب بما فيه بريطانيا مصمم على تصعيد الصراعات بالقرب من حدود روسيا وتوسيع حلف الناتو شرقا باتجاه الحدود الروسية.

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خبير بريطاني يحذر من إمكانية مهاجمة روسيا للبنى التحتية البريطانية

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