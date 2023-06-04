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الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من النفط السوري

الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من النفط السوري
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي 45 صهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق إلى إقليم شمال العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف الحسكة الشرقي.

العالم - سوریا

وأفادت مصادر أهلية من ريف اليعربية على الحدود مع العراق لوكالة الانباء السورية بأن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت على دفعات خلال الساعات الماضية 45 صهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق إلى قواعدها شمال العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة على الحدود مع العراق.

وفي ديسمبر عام 2022، قدرت وزارة الخارجية السورية خسائر سوريا الناجمة عن العمليات العسكرية الأمريكية على أراضيها بنحو 111.9 مليار دولار.

وتقدر الخسائر المباشرة بـ 25.9 مليار دولار، تتكون من 19.8 مليار دولار من سرقة النفط والغاز الأمريكية و3.2 مليار دولار أضرار لمنشآت الدولة، و2.9 مليار دولار أضرار لمنشآت النفط والغاز، بحسب البيان الصادر آنذاك. في حين قدرت الوزارة الخسائر غير المباشرة بنحو 86 مليار دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن "قوات الاحتلال الأمريكية والميليشيات المرتبطة بها تواصل نهبها المنظم للنفط والقمح والموارد الأساسية الأخرى والثروة الوطنية للشعب السوري".

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