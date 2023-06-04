كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع ذكرى رحيل الامام الخميني (قده)؟

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وقال "عبد المحسن عمار كاظم" في تغريدة له على تويتر " ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية في إيران السيد الإمام الخميني قدس سره الذي استشعر آمال وآلام المستضعفين وانقضاض الكفر على الإسلام والمسلمين، وكانت انطلاقته في مواجهة الظلم انطلاقة الواثق المتوكل على الله سبحانه، غير المكترث بمن سواه، بل نهض منتصرا لدين الله فنصره".

فيما كتب حساب "ذاكرة المقاومة": " في ذكراه لن أقف لأمجده، فهو غني عن تمجيد أمثالي، ولكن أقف لنستلهم منه ونتعلم من فكره النير وسيرته العطرة وروحه الشامخة وعزمه الذي لا يلين .. من كلمات سماحة السيد حسن نصر الله في ذكرى رحيل الإمام الخميني" .

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