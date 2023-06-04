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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع ذكرى رحيل الامام الخميني (قده)؟

الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

تحول يوم الرابع من شهر حزيران في العام 1989 إلى يوم حزن وألم للشعب الإيراني والأحرار في العالم بعد سماعهم نبأ رحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه. 

العالم - خاص العالم

وقال "عبد المحسن عمار كاظم" في تغريدة له على تويتر " ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية في إيران السيد الإمام الخميني قدس سره الذي استشعر آمال وآلام المستضعفين وانقضاض الكفر على الإسلام والمسلمين، وكانت انطلاقته في مواجهة الظلم انطلاقة الواثق المتوكل على الله سبحانه، غير المكترث بمن سواه، بل نهض منتصرا لدين الله فنصره".

فيما كتب حساب "ذاكرة المقاومة": " في ذكراه لن أقف لأمجده، فهو غني عن تمجيد أمثالي، ولكن أقف لنستلهم منه ونتعلم من فكره النير وسيرته العطرة وروحه الشامخة وعزمه الذي لا يلين .. من كلمات سماحة السيد حسن نصر الله في ذكرى رحيل الإمام الخميني" .

المزيد بالفيديو المرفق..

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