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السعودية رئيسا للمجلس..

انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للــ'ألكسو'

انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للــ'ألكسو'
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

انتخب المغرب،نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة 119 للمجلس التنفيذي للمنظمة.

العالم - المغرب

وانتخب المغرب في هذا المنصب في شخص الأمين العام للجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، جمال الدين العلوة، فيما تم انتخاب ممثل السعودية هاني المقبل رئيسا للمجلس.

وقد تم أيضا انتخاب المغرب، في شخص العلوة، رئيسا للجنة المعلومات والاتصال.

وأبرز العلوة - في تصريحات صحفية - أن المغرب أضحى يلعب دورا كبيرا في عدد من المنظمات الدولية، ويشارك ويسهم في اتخاذ القرارات بها، مشيرا إلى أن انتخاب المغرب لمثل هذه المناصب يساهم ويعزز حضوره بشكل قوي على الساحة الدولية.

ولفت إلى أن هذا المنصب الذي فاز به المغرب بالألكسو يأتي بعد النجاح الذي شهده المؤتمر الـ13 لوزراء التربية والتعليم العرب،الذي انعقد بالرباط يومي 29 و 30 مايو الماضي.

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